Пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден – Путин

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Пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, безработица в России находится на минимуме.

"Хочу отметить, мы считаем, и в правительстве, и в администрации президента наши эксперты считают, что самая сложная ситуация в экономике страны пройдена. Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели", – сказал лидер страны.

Ранее президент сообщил, что годовая инфляция в России немного превышает 14%, однако есть тенденция к снижению. Он привел данные Минэкономразвития, согласно которым инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.

Путин предположил, что по итогам года уровень инфляции в России может быть около 12%. Также он добавил, что, по мнению экспертов, ко второму кварталу следующего года она выйдет к целевому уровню, составив 4%.

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

