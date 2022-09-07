Пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден – Путин

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Пик самой сложной ситуации в экономике РФ пройден, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, безработица в России находится на минимуме.
"Хочу отметить, мы считаем, и в правительстве, и в администрации президента наши эксперты считают, что самая сложная ситуация в экономике страны пройдена. Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели", – сказал лидер страны.
Ранее президент сообщил, что годовая инфляция в России немного превышает 14%, однако есть тенденция к снижению. Он привел данные Минэкономразвития, согласно которым инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа с 14,6% неделей ранее.
Путин предположил, что по итогам года уровень инфляции в России может быть около 12%. Также он добавил, что, по мнению экспертов, ко второму кварталу следующего года она выйдет к целевому уровню, составив 4%.
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Инфляция в России будет на уровне 12–13% по итогам 2022 года
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