В более 40 населенных пунктах Приморского края нарушено энергоснабжение из-за дождей

В Приморском крае в более 40 населенных пунктах нарушено энергоснабжение из-за дождей и ураганного ветра, которые принес тайфун Хиннамнор. Без света сидят порядка 10 тысяч человек. Кроме того, в региональном МЧС сообщают о подтоплениях сотен домов и приусадебных участков.

Повреждено 26 мостов. От крупных дорог отрезаны 33 поселка. В пункты временного размещения эвакуировали около сотни жителей. К ликвидации последствий удара стихии приступили ремонтные бригады – 400 человек и почти 200 единиц техники. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.