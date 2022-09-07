Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели людей на Ключевской Сопке

Фото: КГКУ "ЦОД"

Директор турфирмы ООО "Экстрим Тайм" Андрей Степанов не признал вину по делу о гибели 9 человек на Ключевской Сопке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета во время судебного заседания.

Компания Степанова организовала тур на Ключевскую Сопку, в результате которого погибли девять человек. Ему предъявили обвинение по статьям об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и о причинении смерти по неосторожности.

Туристическая группа из 10 человек и двух гидов прибыла на Камчатку из Алтайского, Приморского, Камчатского края, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей для восхождения на вулкан Ключевской. 3 сентября на высоте 4 158 метров у них возникли проблемы, в результате чего пятеро туристов сорвались и упали в пропасть.

В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Спасатели эвакуировали троих пострадавших туристов с Ключевской Сопки. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района, а после должны были эвакуировать бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский. Позже спасатели в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи.

