Глава Камчатки прокомментировал трагедию на Ключевском вулкане

09:24
Фото: КГКУ "ЦОД"
Глава Камчатского края Владимир Солодов после трагедии с гибелью девяти туристов на вулкане Ключевской предложил Владимиру Путину передать сеть природных парков "Вулканы Камчатки" в федеральное ведение для усиления контроля. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Солодова, в настоящее время особо охраняемые природные территории "Вулканы Камчатки", к которым относится и природный парк "Ключевская сопка", находятся в ведении региональных властей. Он подчеркнул, что передача этих объектов на федеральный уровень позволит обеспечить более высокий уровень защиты и безопасности туристов.
"Я уже предложил, и меня поддержал министр природных ресурсов Александр Козлов, мы вместе доложили предложения президенту, чтобы парк Ключевской и другие ключевые участки нашего природного парка были переданы на федеральный уровень", – сказал Солодов.
Он отметил, что власти Камчатки также готовят предложения по системному регулированию экстремальных видов туризма на уровне федеральных ведомств.
"Они будут лежать в русле обязательности согласования прохождения сложных маршрутов с включением специализированных спортивных ассоциаций, в частности маршрутно-квалификационной комиссии в регионе, с тем, чтобы при направлении заявки в МЧС на маршрут прикладывались эти документы, и уже федеральные органы власти могли оценивать наличие или отсутствие соответствующих документов", – добавил губернатор.
Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу.
Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.
Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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