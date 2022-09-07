Тела девяти погибших на Камчатке туристов эвакуировали со склона

Фото: КГКУ "ЦОД"

Тела девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, эвакуировали со склона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4 158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось эвакуировать с Ключевского вулкана пострадавших. Отмечалось, что вертолет МЧС России забрал троих. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

Совершавшая с 30 августа восхождение на Ключевской вулкан группа из 12 человек, включая двух гидов, обратилась к спасателям 3 сентября. Один из гидов сообщил, что на высоте 4 158 метров пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть, один турист пострадал и находился без сознания, а второй гид сломал ногу. Позже стало известно о смерти еще нескольких альпинистов, таким образом, количество жертв увеличилось до девяти.

Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

