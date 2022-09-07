Собянин: новые благоустроенные улицы и скверы станут подарком москвичам ко Дню города

16:14
Фото: vk.com/mossobyanin
Большую часть проектов по благоустройству Москвы планируется завершить ко Дню города, сообщил Сергей Собянин.
"Большинство проектов по благоустройству завершим ко Дню города. В этом году мы взяли в работу больше трех тысяч объектов, основная часть – за пределами центра", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр отметил, что до ноября будут закончены проекты по реабилитации парков "Покровское-Стрешнево", "Кусково", "Битца" и "Яуза". По итогам работ предстоит сохранить природу и создать современную инфраструктуру для отдыха, несмотря на большую площадь парков.
Градоначальник также сообщил о благоустройстве порядка 2,6 тысячи дворов в 2022 году. При этом учитываются пожелания москвичей. Кроме того, благоустраиваются и места отдыха у воды.
"Приводим в порядок парк "Долина реки Химки". На базе гребного слалома в парке "Берег реки Сходня" оборудуем специальные водные препятствия для спортсменов", – добавил Собянин.
Подходят к концу работы по благоустройству и на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта и вдоль Волоколамского шоссе.
"Завершаем большой проект обновления улиц в центре города. Переулки старой Москвы – это особый мир, где у каждого здания своя история. В то же время здесь живут, работают и учатся тысячи людей. Создаем для них общественные пространства с удобными тротуарами, тихими зелеными уголками для отдыха", – заключил мэр.
Ранее стало известно, что с 9 по 12 сентября по случаю празднования Дня города в Москве состоятся более 420 культурных мероприятий, которые пройдут в библиотеках, парках, школах искусств и кинотеатрах. Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и ее знаменитым жителям.
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