Стал известен расширенный состав сборной РФ по футболу на сентябрьские матчи

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Расширенный состав сборной России по футболу для сентябрьского сбора опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В заявку вошли 35 футболистов. Так, из нападающих в сборную вызваны Федор Чалов из ЦСКА, Николай Комличенко из "Ростова", а также Александр Соболев из "Спартака" и Константин Тюкавин из "Динамо".

Среди вратарей в заявку вошли Антон Шунин из футбольного клуба "Динамо", Михаил Кержаков – представитель "Зенита", Матвей Сафонов из "Краснодара" и Иван Ломаев из "Крыльев Советов".

В качестве полузащитников перечислены Роман Зобнин ("Спартак"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Артем Карпукас ("Локомотив"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Уткин ("Ростов"), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все являются представителями "Зенита"), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все из клуба "Крылья Советов"), Даниил Фомин, Вячеслав Грулев, Арсен Захарян (представители "Динамо").

В список защитников вошли Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой из "Зенита", Даниил Хлусевич, Георгий Джикия из ФК "Спартак", Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Осипенко, Александр Сильянов из "Ростова", а также представитель "Локомотива" Станислав Магкеев, "Краснодара" Сергей Бородин, "Ахмата" Юрий Журавлев и "Сочи" Артем Макарчук.

Уточняется, что 24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч против команды Киргизии.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Юрий Никифоров стал тренером в штабе сборной РФ по футболу.

Футболист является обладателем кубка РФ, двукратным чемпионом в составе ПСВ. Он выступал в качестве защитника. Играя в составе сборной РФ, Никифоров провел 55 матчей и забил 6 голов. Он принимал участие в чемпионате Европы 1996 года и чемпионатах мира 1994 и 2022 годов.

