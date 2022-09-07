Тайфун Хиннамнор не стал стихать в Приморье. Из-за сильных дождей из берегов вышли реки. Затоплены подъезды к нескольким поселкам. А в Лазовском районе мощные потоки воды буквально смыли и унесли с собой пешеходный мост.

Из опасных районов власти эвакуировали больше 100 человек. Пострадал и город Находка. Там вода подтопила многие улицы, в том числе местный роддом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.