Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде увеличилось до шести

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что три человека были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

"Также три человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение сочетанной травмы областной больницы имени Семашко", – уточнил Мелик-Гусейнов.

Один из пострадавших, мужчина 74 лет, получил закрытый перелом плеча и ранение голени. Еще один пострадавший был госпитализирован с закрытым переломом грудины. У третьей пострадавшей, женщины 66 лет, выявлены закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом ребер.

Ранее говорилось о пяти пострадавших. По предварительным данным, на площади Сенной пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего врезался в столб и повредил рекламный щит.

Детей среди пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.