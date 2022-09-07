Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление об обеспечении детей с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-служба мэра.

"Все нуждающиеся московские дети в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы", – говорится в сообщении.

Врачи-эндокринологи будут выписывать рецепты на бесплатное получение медизделий при наличии необходимых показаний. Пациентам больше не придется ждать решения врачебной комиссии, как было ранее.

Уточняется, что финансирование данной меры будет осуществляться счет бюджета города, а также с помощью сверх утвержденного кабмином РФ перечня льготно выдаваемых медицинских изделий. Таким образом, порядка 5 тысяч детей получат данные системы.

Как пояснили в пресс-службе, для коррекции дозы вводимого инсулина при сахарном диабете первого типа необходимо проверять уровень глюкозы в крови до 10 раз в день и более. При этом тесты с помощью прокалывания пальца приносят неудобства и негативно влияют на качество жизни маленьких пациентов и их родителей.

В то время как в системах непрерывного мониторинга используются подкожные сенсоры, работающие длительное время, благодаря которым возможно круглосуточное отслеживание показателя уровня глюкозы в крови и информирование о критическом снижении или повышении показателя с помощью звукового сигнала.

"Массовое использование новых систем значительно снизит риск наступления у маленьких пациентов тяжелых осложнений, в том числе диабетической комы, и радикально улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом первого типа", – заключили в пресс-службе градоначальника.

Ранее Собянин сообщил, что правительство Москвы вместе с врачами готовится приступить к практической апробации нового стандарта экстренной медицинской помощи.

Новый стандарт включается в себя шесть принципов. Первый из них заключается в единых медицинских алгоритмах. Так, специалисты разработали пошаговые алгоритмы, которые охватывают свыше 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Они описывают действия врачей с момента поступления пациента до начала лечения.

Второй принцип заключается в высоком профессионализме и умении работать в команде. Для комплектования штатов правительство проведет открытый набор около 2 000 медработников. Третий принцип – единый стандарт оснащения оборудованием.

Четвертый принцип заключается в современных стандартах организации медпомощи. Так, пациентов будут делить на три категории в зависимости от состояния. Пятый принцип предполагает передовые цифровые решения. Речь идет о безбумажной среде, в которой будут работать медики. Шестой принцип гласит, что в центре внимания должен быть пациент.

