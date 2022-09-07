Погибшие на Камчатке туристы не заключали договоров с турагентством – СК РФ

Фото: КГКУ "ЦОД"

Туристы, погибшие при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае, не заключали договоров с турагентством. Об этом Следственный комитет РФ сообщил в своем телеграм-канале.

"Установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг. Кроме того, с официального сайта агентства удалена вся информация о туристическом продукте по восхождению на вулкан", – говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что правоохранители допросили выживших альпинистов, чтобы установить хронологию произошедшего.

В свою очередь, директор турфирмы ООО "Экстрим Тайм" Андрей Степанов, которого ранее арестовали по делу о гибели туристов, заявил о своей невиновности. По его словам, он предпринял все необходимые меры, чтобы восхождение группы было безопасным.

Туристическая группа из 10 человек и двух гидов прибыла на Камчатку из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей для восхождения на вулкан Ключевской.

3 сентября 9 человек начали восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров. На высоте 4 158 метров у них возникли проблемы, в результате чего пятеро туристов сорвались и упали в пропасть. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек.

Спасатели эвакуировали троих пострадавших туристов с Ключевской Сопки. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района, а после должны были эвакуировать бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

Позже спасатели в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи.

