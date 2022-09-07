Суд арестовал директора турфирмы после гибели туристов на Камчатке

Фото: КГКУ "ЦОД"

Директор турфирмы ООО "Экстрим Тайм" Андрей Степанов арестован до 2 ноября по делу о гибели 9 человек на Ключевской Сопке на Камчатке, сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток – до 2 ноября", – отметила судья Кировского районного суда Новосибирска.

Уточняется, что "Экстрим Тайм" являлась организатором тура на Ключевскую Сопку, в результате которого погибли девять человек. Директору компании было предъявлено обвинение по статьям об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и о причинении смерти по неосторожности.

Туристическая группа из 10 человек и двух гидов прибыла на Камчатку из Алтайского, Приморского, Камчатского края, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей для восхождения на вулкан Ключевской.

3 сентября на высоте 4 158 метров у них возникли проблемы, в результате чего пятеро туристов сорвались и упали в пропасть. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек.

Спасатели эвакуировали троих пострадавших туристов с Ключевской Сопки. Их переправили в поселок Ключи Усть-Камчатского района, а после должны были эвакуировать бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

Позже спасатели в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи.

