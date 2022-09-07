Зоолог рассказал о состоянии белого медведя из Красноярского края

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Состояние белого медведя, обнаруженного с огнестрельными ранениями на острове Диксон в Красноярском крае, оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказал зоолог Московского зоопарка Игорь Анпилов.

По его словам, эту ночь животное провело хорошо. Специалист поведал, что медведь перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, а утром позавтракал.

"То есть аппетит к нему вернулся, это очень хорошо. Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжелое. Зоологи очень пристально следят за его состоянием", – сказал Анпилов на видео, опубликованном в телеграм-канале гендиректора столичного зоопарка Светланы Акуловой.

Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.

Позже руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поведала, что в медведя стреляли самодельной картечью. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Ветеринары нашли входные отверстия разного диаметра.

При этом причиной обездвиживания задних конечностей медведя стал отек спинного мозга.

