Зоолог рассказал о состоянии белого медведя из Красноярского края

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
Состояние белого медведя, обнаруженного с огнестрельными ранениями на острове Диксон в Красноярском крае, оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказал зоолог Московского зоопарка Игорь Анпилов.
По его словам, эту ночь животное провело хорошо. Специалист поведал, что медведь перед сном с аппетитом съел говяжий бульон, а утром позавтракал.
"То есть аппетит к нему вернулся, это очень хорошо. Задние лапы по-прежнему неактивны, состояние оценивается как крайне тяжелое. Зоологи очень пристально следят за его состоянием", – сказал Анпилов на видео, опубликованном в телеграм-канале гендиректора столичного зоопарка Светланы Акуловой.
Просьба помочь медведю поступила в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Обездвиженного хищника нашли недалеко от жилых домов. Его усыпили и на самолете доставили в Москву.
Позже руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поведала, что в медведя стреляли самодельной картечью. На его теле обнаружили множественные огнестрельные ранения. Ветеринары нашли входные отверстия разного диаметра.
При этом причиной обездвиживания задних конечностей медведя стал отек спинного мозга.
Подстреленная медведица на острове Диксон оказалась медведем
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