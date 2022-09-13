РФ призвала генсека ООН запустить арбитраж из-за невыдачи виз США российским дипломатам

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Решением проблемы из-за невыдачи виз со стороны США российским дипломатам может стать запуск арбитражного процесса генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об это заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко, сообщает РИА Новости.

"Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств – это незамедлительный запуск генеральным секретарем арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях", – заявил Леонидченко.

Остальные действия, по его словам, станут лишь "имитацией урегулирования" проблем.

Леонидченко подчеркнул, что бездействие США не должно остаться безнаказанными.

77-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций открывается 13 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.

До этого Леонидченко заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и российская делегация все еще не получили визы для посещения ГА ООН. Леонидченко подчеркнул, что российская сторона ожидает от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением.

Ранее Лавров попросил не напоминать США о визах делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.

Глава МИД РФ отметил, что у Соединенных Штатов есть свои обязательства, так же как и у генсекретаря ООН. Последний, пояснил Лавров, должен обеспечить участие всех делегаций в мероприятиях ООН.

