Глава МИД РФ и российская делегация все еще не получили визы для посещения ГА ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и члены российской делегации еще не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН, заявил советник постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко.

"Это беспрецедентная ситуация и очередное свидетельство того, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств из года в год не только не решаются, но и нарастают как "снежный ком", – приводятся его слова на сайте постпредства РФ при ООН.

Леонидченко указал, что российская сторона ожидает от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением.

Он отметил, что из-за визовой политики Соединенных Штатов 34 дипломата постпредства России при ООН и члены их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. По словам Леонидченко, практика визовой дискриминации россиян, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН, только растет.

"Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", – заявил он.

77-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций откроется 13 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.

Ранее глава МИД РФ попросил коллег не напоминать Соединенным Штатам о необходимости американских виз для российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Лавров подчеркнул, что у США есть свои обязательства, так же как и у генсекретаря международной организации. Последний, пояснил министр, должен обеспечить участие всех делегаций в мероприятиях ООН.