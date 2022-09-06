Делегации РФ должны выдать визы для участия в Генассамблее ООН – Гутерриш

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Российской делегации должны выдать визы для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на генсека организации Антониу Гутерриша.

"Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной", – заявил он.

По словам Гутерриша, визы также должны быть выданы и другим делегациям, имеющим "дела" в ООН.

Представитель генсека организации подтвердил, что Гутерриш неоднократно поднимал данный вопрос в разговоре с высокопоставленными лицами США.

Ранее в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи сообщалось, что никто из 56 представителей основной команды российской делегации не получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи в сентябре. По словам Небензи, заявки на получение виз были поданы в консульство в Москве. Он обратился к генсеку ООН с просьбой "побудить" США к выдаче виз.

Мероприятие состоится с 20 по 26 сентября. Оно должно пройти в очном формате для всех участников.

