Никто из членов российской делегации на сессию ГА ООН пока не получил визу США – Небензя

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Ни один из 56 представителей основной команды российской делегации не получил визу Соединенных Штатов для участия в сессии Генассамблеи в сентябре.

Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу.

"Аналогичная ситуация с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса нашего министра", – приводит цитату из письма РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что необходимые заявки были поданы в американское посольство в Москве. Он призвал Гуттериша побудить США оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ОО состоится с 20 по 26 сентября. Мероприятие предполагает очное участие всех делегаций. Группу российских дипломатов возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что 22 сентября состоится заседание Совбеза ООН по Украине. Как уточнял постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер, на встречу будут приглашены главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

