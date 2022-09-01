В Госдуме прокомментировали срыв участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Срыв Соединенными Штатами участия министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева во встрече глав полицейских служб в ООН является абсурдной провокацией, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
"Такие действия – это низкие и абсурдные провокации, не имеющие ничего общего с конструктивной визовой политикой и соблюдением норм международного права", – сообщил он в беседе с RT.
Депутат также назвал подобные "мелкие пакости" с серьезными последствиями фирменным политическим стилем США. Он подчеркнул, что Штаты готовы "опускаться до бюрократических проволочек на самом высоком уровне" для нанесения вреда России.
Ранее постоянный представитель РФ Василий Небензя сообщил, что США не выдали министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН.
Он назвал произошедшее вопиющим нарушением со стороны Соединенных Штатов своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.
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