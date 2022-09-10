Лавров попросил не напоминать США о визах делегации РФ для участия в Генассамблее ООН

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил коллег не напоминать США о необходимости американских виз для российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Глава МИД РФ напомнил, что у Соединенных Штатов есть свои обязательства, так же как и у генсекретаря ООН. Последний, пояснил Лавров, должен обеспечить участие всех делегаций в мероприятиях ООН.
"Я сказал своим коллегам: не надо больше им напоминать, у американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею. Поэтому посмотрим", – заключил министр.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не дали ответ по вопросу предоставления визы Лаврову для участия в Генассамблее ООН. Она добавила, что визы всегда нужны даже главам делегаций. При этом данная необходимость отпадает, если между странами установлен безвизовый режим.
До этого генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что российской делегации должны выдать визы для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. По его словам, визы также должны быть выданы и другим делегациям, имеющим "дела" в ООН.
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