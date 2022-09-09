"Ночная смена": самые богатые блогеры и трусы за 266 тысяч рублей

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о самых богатых блогерах в мире и обсудили трусы за 266 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.