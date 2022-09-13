В США назвали пугающими планы России по созданию гиперзвуковых ракет

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Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает Соединенные Штаты, заявил директор Центра безопасности и арктической устойчивости США Трой Буффард.

Он подчеркнул, что сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении РФ и Китая, могут летать со скоростью более 6 тысяч километров в час и менять направление.

"Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен. <...> Стратегически русские хорошо сработали", – сказал он в интервью изданию Le Monde.

Также Буффард обратил внимание на отставание Соединенных Штатов в развитии арктического флота. Он отметил, что у американской береговой охраны всего два ледокола, а у ВМС США нет ни одного. При этом у России 55 ледоколов, пять из которых атомные.

Ранее британский журналист Дуглас Пейшент заявил, что слова президента России Владимира Путина о поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всем Соединенном Королевстве. Пейшент подчеркнул, что заявление российского лидера является "леденящей душу угрозой".

До этого американский журнал Military Watch Magazine опубликовал статью, в которой говорилось, что российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель по маневренности и выносливости. Отмечалось, что модификация СМ2 вдвое или больше опережает западные самолеты по дальности поражения целей ракетами класса "воздух – воздух" в 400 километров.

