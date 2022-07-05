В США надеются отследить гиперзвуковое оружие России с помощью воздушных шаров

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Пентагон планирует отслеживать гиперзвуковое оружие России и Китая, используя огромные воздушные шары, сообщает Politico.

"Высотные надувные летательные аппараты, летающие на высоте от 60 000 до 90 000 футов, будут добавлены к обширной сети наблюдения Пентагона", – пишет американское издание.

Отмечается, что в настоящий момент технология переходит от научного сектора министерства обороны к военным службам. В Пентагоне надеются, что эти аппараты дадут возможность сдерживать гиперзвуковое оружие, производимое в России и Китае.

Ранее ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

Отмечается, что 14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A или ARRW.

Позднее представитель Пентагона Тим Горман заявил, что другие испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях обернулись неудачей из-за возникших проблем при запуске.