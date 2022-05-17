ВВС США заявили о проведении испытания гиперзвукового оружия

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ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что 14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, или ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

В ВВС США отметили, что делают все возможное, чтобы "как можно скорее предоставить это оружие американским военнослужащим".

Ранее Министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу 13 мая. Разговор глав военных ведомств двух стран состоялся впервые с 18 февраля. Сообщалось, что Остин призвал Шойгу к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи.

В Минобороны России уточнили, что переговоры были инициированы американской стороной. В российском военном ведомстве также отметили, что стороны обсуждали вопросы безопасности, включая ситуацию на Украине.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение, являются прикрытием для подготовки своих провокаций. Она подчеркнула, что опасения РФ подтверждают реальные провокационные действия со стороны западных стран. По ее словам, уже несколько дней на Украину поступает оружие от Британии. Вооружения отправляют военно-транспортными самолетами британских ВВС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.