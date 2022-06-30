Представитель Пентагона сообщил о неудачном пуске гиперзвуковой ракеты на Гавайях

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Представитель Пентагона Тим Горман заявил, что испытания американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях обернулись неудачей из-за возникших проблем при запуске. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Отказ произошел после включения двигателя", – уточнил Горман.

Отмечается, что испытания проходили накануне.

Ранее ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

14 мая у побережья Южной Калифорнии стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, или ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

