Россия завершила испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с надводного носителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Последний пуск 28 мая проводился на максимальную дальность. Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" из акватории Баренцева моря. Условная цель находилась в Белом море примерно в 1 тысяче километров и была поражена.

Точные тактико-технические характеристики "Циркона" секретны. Прошлым летом был заключен контракт на поставку "Цирконов" министерству обороны России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.