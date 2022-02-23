Путин рассказал о российском оружии, которому нет равных в мире

12:47
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества заявил, что на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Обращение президента РФ опубликовано на сайте Кремля.
"Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта", – сказал российский лидер.
По его словам, эти комплексы являются оружием будущего, которое в разы повышает потенциал вооруженных сил.
Российский лидер также подчеркнул, что регулярные военные учения свидетельствуют о высокой подготовке и слаженности войск. Президент пообещал продолжать совершенствовать армию и флот, оснащать их современной техникой.
Весной прошлого года генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов рассказал, что российские специалисты разрабатывают новые гиперзвуковые ракетные комплексы, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". По его словам, в настоящее время ни одна страна не может разработать гиперзвуковой блок, который смог бы превзойти "Авангард" по скорости.
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