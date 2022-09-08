В Италии заявили, что Украина погружается в разруху

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Итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников.

"Ситуация на Украине просто катастрофическая. Украина погружается в разруху, смертей все больше. И пока самой важной военной победы достигла Россия", – заявил Орсини в интервью телеканалу Rai 3.

Социолог подчеркнул, что союзные силы еще в июле взяли под контроль территорию ЛНР. А в настоящее время для полного контроля над Донбассом нужно преодолеть только оборонительную линию ВСУ в районе Славянска и Краматорска.

По словам Орсини, победа российской стороны на данном участке ожидаема и станет трагедией для Киева, так как под ее контролем окажется территория от Донбасса до Крыма.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители Донбасса, вставшие на защиту своих республик, воюют лучше профессиональных военнослужащих, их мужество поражает.

Также президент заявил, что специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории.

Путин назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

