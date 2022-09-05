Путин заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса

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Жители Донбасса, вставшие на защиту своих республик, воюют лучше профессиональных военнослужащих, их мужество поражает, заявил Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума.

"Меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою Родину на переднем крае", – приводит его слова ТАСС.

Президент также отметил мужество и храбрость местных жителей.

Ранее Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории, заявил Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

Президент назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

