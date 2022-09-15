"Тайны кино": "Застава Ильича" и "Андрей Рублев"

"Застава Ильича" и "Андрей Рублев" – в этих картинах, казалось бы, нет ничего общего. Их сняли разные режиссеры в разное время, и были они о разном. Но нечто их все же связывает. Ни одна из них в свое время не дошла до широкого экрана. Все они оказались на полке – месте весьма популярном для советского кинематографа второй половины XX века.

Но почему? И что такое эта за "полка"? Что происходило с режиссерами, чьи картины не выпускались на экран? И как можно было избежать наказания? Как родился сюжет картины "Застава Ильича"? И почему один из авторов , Феликс Миронер, потребовал вычеркнуть свое имя из титров фильма?

Об этом – в программе "Тайны кино".