"Тайны нашей эстрады": "А я одна стою на берегу..."

Бывает же такое: человеку всегда и во всем везет. И талантом судьба наградила, и красотой, и удачей. Ольга Зарубина была как раз из таких везунчиков: жизнь молодой певицы складывались, как в сказке.

Но триумфальный взлет прервала фатальная случайность, которая развернула и жизнь, и карьеру артистки на 180 градусов. По каким причинам певица впала в немилость? Какая телепередача стала для певицы роковой? И почему Зарубина покинула страну? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".