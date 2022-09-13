"Тайны нашей эстрады": "Малиновки заслыша голосок..."

Первая песня Эдуарда Ханка с треском провалилась, прежде чем стала шлягером. Еще одна до того, как ее запела вся страна, побывала в "Крокодиле". Но самая прихотливая судьба выпала на долю веселой "Малиновки". Чем один Эдуард не угодил другому Эдуарду? Почему музыканты просто обязаны ходить в рестораны? И как сонаты и фуги могут помешать рождению шлягера?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".