"Тайны кино": Валентина Сперантова, Мария Виноградова, Лидия Князева

Самыми известными актрисами-травести в СССР были Валентина Сперантова, Лидия Князева и Мария Виноградова. Их творческая жизнь сложилась по-разному. Кому-то уникальное амплуа помогло лучше раскрыть свой талант. А для кого-то превратилось в тяжелое испытание.

Почему Валентина Сперантова так поздно попала на съемочную площадку? Как у Марии Виноградовой получилось расстаться с образом "вечной девочки"? Из-за чего звезда московского ТЮЗ, Лидия Князева, оказалась невостребованной в кино? И как лучшим советским травести удалось реализовать свой талант?

Об этом – в программе "Тайны кино".