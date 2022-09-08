"Тайны кино": "Балтийское небо"

В 1960 году на экраны страны вышел один из самых пронзительных фильмов о войне – "Балтийское небо". На премьере зрители не могли сдержать слез, а аплодировали стоя. Кинозалы были переполнены. Лучше всего картину принимают, конечно, в Ленинграде. Впервые жители города на Неве видят правду о самых страшных днях в судьбе своего города. И благодарить за эту правду они должны прежде всего режиссера фильма Владимира Венгерова. Он не просто первым снял фильм о блокаде Ленинграда, он первым заставил посмотреть на войну другими глазами.

Как режиссер погружал зрителей в атмосферу блокадного города? Что помогло актрисе Людмиле Гурченко успешно войти в новое, драматическое амплуа? Почему юный Иван Краско навсегда запомнил свою первую встречу с Олегом Борисовым? Как еще никому неизвестный артист Павел Луспекаев подшутил над Заслуженным артистом Владиславом Стржельчиком? Кто довел творческие поиски Владимира Венгерова до абсолюта? И какие фильмы "выросли" из картины "Балтийское небо"?

Об этом – в программе "Тайны кино".