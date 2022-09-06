"Тайны нашей эстрады": как Тихон Хренников "отомстил" Союзу композиторов

Тихон Хренников возглавил Союз композиторов, когда ему исполнилось всего 35 лет, но он был совсем не рад такой карьере. Вокруг его имени до сих пор не утихают споры и слухи – от любви до ненависти.

Кем же был на самом деле всемогущий Тихон Хренников? Как автор революционной оперы едва не превратился в бунтаря против системы? Кому перешел дорогу молодой композитор? И чем обернулось назначение Хренникова на высокий пост?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".