"Тайны кино": Алексей Герман

Имя Алексей Герман знают все. Знают даже те, кто никогда не видел его картин. Герман уже давно превратился в легенду. Второго такого режиссера, увы, не будет уже никогда. А могло и не быть вовсе. За появление в отечественном кинематографе гениального режиссера Германа нужно благодарить его отца. Мало кто знает, но сам Алексей Юрьевич мечтал о карьере врача. И, если бы не вмешался отец, кто знает, что бы случилось дальше. Но он вмешался и изменил судьбу сына.

Хотя за главный поворот в судьбе режиссера нужно благодарить другого гения – Георгия Александровича Товстоногова. Именно он отправил молодого человека на киностудию "Ленфильм". Киностудию, на которой Герман пережил страшные муки и познал огромное счастье.

С чего Алексей Герман начинал подготовку к съемкам своих картин? Кто помог Алексею Герману завоевать авторитет на "Ленфильме"? К кому из артистов Алексей Юрьевич относился с особенным уважением? За что Людмила Гурченко ненавидела режиссера? Почему Алексею Юрьевичу прощалось то, что не прощалось никому и никогда? И за что чиновники от кино пытались отлучить режиссера от профессии?

Об этом – в программе "Тайны кино".