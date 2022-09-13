Вышел сериал "Тачки на дорогах"

Новинка для всей семьи – сериал "Тачки на дорогах". Картина рассказывает о новых приключениях Молнии Маккуина и его ржавого приятеля Мэтра. У него, как оказалось, есть сестра, которая выходит замуж. Двое приятелей отправляются на свадьбу. Роуд-муви сопровождается необычными встречами, погонями и опасными приключениями.

Сериал отличает не только добрый сюжет, но и великолепная графика. Серии короткие, чуть больше восьми минут каждая. Поэтому просмотр много времени не займет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.