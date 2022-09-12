"Тайны нашей эстрады": высокий полет и тайная борьба Юрия Гуляева

О том, что карьера Юрия Гуляева складывалась блестяще и в опере, и на эстраде было известно всем. Но только самые близкие знали о его тайной борьбе, и о причинах, которые раньше времени прервали его высокий полет.

Почему с солистом киевской оперы дружили даже конкуренты? Что скрывал певец не только от публики, но и от знакомых? И как артист с "гагаринской" улыбкой боролся с судьбой за право выходить на большую сцену?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".