"Юмор на все времена": Юрий Гальцев

Одно только упоминание об имени одного из самых известных комиков страны Юрия Гальцева способно вызвать улыбку даже у людей напрочь лишенных чувства юмора. Его голос знаком практически каждому. Это невероятно харизматичный, смешной, добрый человек и Заслуженный артист России.

Как складывался его непростой творческий путь? Почему Гальцев никогда не променяет Петербург на Москву? Об этом – в программе "Юмор на все времена".