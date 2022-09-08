"Тайны нашей эстрады": непростой путь к славе "Подмосковных вечеров"

Авторы этой песни не считали ее удачной и были готовы к тому, что песню споют один раз и сразу забудут. К чему они не были готовы, так это к тому, что песня станет одной из самых популярных и любимых, и даже войдет в книгу рекордов Гиннеса.

Почему же сами авторы сомневались в своем детище? Как повлиял на судьбу песни первый исполнитель Владимир Трошин? И кто прославил "Подмосковные вечера" на весь мир?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.