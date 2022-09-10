Фильм "Вся красота и кровопролитие" получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Фото: EPA/ТАСС/ETTORE FERRARI
Обладателем главной награды "Золотой лев" 79-го Венецианского кинофестиваля стал фильм американского режиссера Лоры Пойтрас "Вся красота и кровопролитие". Об этом сообщает "Интерфакс".
Церемония состоялась на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. Претендентами в борьбе за главный приз стали 23 работы.
"Золотого льва" за лучшую режиссуру получил итальянец Лука Гуаданьино с картиной "Целиком и полностью".
Гран-при жюри получила картина "Святой Омер" режиссера Элис Диоп из Франции. Участница также стала обладателем награды "Лев будущего".
"Кубок Вольпи" за лучшую мужскую роль получил Колин Фаррел за роль в фильме "Банши Инишерина", за лучшую женскую роль – Кейт Бланшетт, сыгравшая в картине "Тар".
За лучший сценарий наградили Мартина Макдона за фильм "Банши Инишерина".
Специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля получил иранский режиссер Джафар Панахи за киноленту "Никаких медведей".
79-й Венецианский кинофестиваль прошел в период с 31 августа по 10 сентября.
Ранее сообщалось, что уроженка Воронежа, музыкальный редактор Лена Гликсон получила международную телевизионную премию "Эмми" за монтаж звука в сериале "Очень странные дела". Она стала победителем в номинации "Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала" за работу над эпизодом четвертого сезона сериала.
В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль
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