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21 сентября, 12:02

Политика

Памфилова сообщила об удалении 15 наблюдателей с участков по решению суда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В дни выборов в Госдуму с избирательных участков по решению суда удалили 15 наблюдателей в 8 регионах страны. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

Она уточнила, что среди удаленных – 6 наблюдателей от КПРФ, столько же от партии "Яблоко", 2 от "Справедливой России" и еще 1 от ЛДПР.

Глава ЦИК перечислила самые распространенные причины удаления. В частности, некоторые наблюдатели вмешивались в работу членов избирательных комиссий и препятствовали исполнению ими обязанностей, разжигали конфликты, вели фото- и видеосъемку вне отведенного места, создавали помехи избирателям, а также произвольно передвигались по помещению, не реагировали на замечания председателя и членов комиссий.

В то же время она положительно высказалась о работе фракций по подготовке своих наблюдателей. По словам Памфиловой, в целом они вели наблюдения добросовестно, относясь к окружающим с уважением.

Также она призвала партии разобрать инциденты с удалением своих наблюдателей с участков. Все случаи нарушений записаны на камеру.

Выборы в Госдуму прошли в России с 18 по 20 сентября. При этом явка составила 59,32%. Всего проголосовали 62,6 миллиона человек.

Окончательные итоги кампании станут известны не раньше 25 сентября. Однако по предварительным подсчетам "Единая Россия" получила по партийным спискам 57,83%. Она лидирует в 208 одномандатных округах.

Голосование на выборах в Госдуму девятого созыва завершилось в России

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