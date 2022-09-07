"The City": подборка кинопремьер этой недели

13:50
Для москвичей составили подборку лучших кинопремьер этой недели. Начнем с фильма "Жанна" с Ксенией Раппопорт, премьера фильма прошла на ММКФ.
По сюжету Жанна – успешная 50-летняя селф-мэйд вумен. В 1990-е женщина прошла через бедность, подлость и тяжелые потери близких. Зато теперь она старается не вспоминать об этом ужасе и кайфует от жизни по максимуму. У бизнес-леди есть все: шикарная квартира, своя компания и молодой любовник Андрей. Но вся эта идеальная картинка внезапно рушится, когда он объявляет Жанне о своем уходе к молодой девушке Кате. Та еще и беременна.
Еще одна российская кинопремьера – спортивная драма "Начать сначала" с Владимиром Сычевым. Эта история о бывшем тренере сборной России по регби, который вынужден начать все сначала.
После скандала из-за пьяного вождения, герой возвращается в родной провинциальный городок. Там устраивается обычным физруком, а после уроков начинает тренировать школьную команду по регби. В итоге с помощью жесткой дисциплины и изнурительных тренировок он сделает из хулиганистых ребят, для которых разборки за школой это одна из наиболее привычных форм досуга, настоящую команду чемпионов.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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