Disney выпустит фильм о Микки Маусе

Видео: YouTube/Disney Plus

Компания Disney выпустит фильм "Микки: История одного мышонка". Трейлер картины появился на YouTube

Премьера фильма запланирована на 18 ноября, в день рождения Микки Мауса. В трейлере показано выступление Уолта Диснея, который рассказывал различные истории. В конце же он попросил запомнить одну вещь: "все началось с мыши".

Режиссером выступит Джефф Малмберг, продюсером – Морган Невилл. Создатели собрали в фильме эксклюзивные архивные кадры, поговорили с причастными к созданию Микки аниматорами. Картина расскажет о влиянии героя и противоречиях вокруг него.

Вице-президент Disney Original Documentary Марджон Джавади напомнил, что Уолт Дисней создал Микки Мауса 94 года назад. С тех пор мышь стала "одним из самых любимых персонажей в мире".

"Мы рады, что мир увидит Микки-Мауса таким, каким они его никогда раньше не видели. Наша отмеченная наградами команда кинематографистов запечатлела многолетнее путешествие Микки и напомнила нам, почему он оказал на нас такое влияние", – приводит слова Джавади Collider.

Ранее сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части фильма "Аватар". По его словам, некоторые эпизоды были отсняты заблаговременно для появления детей – актеров из предыдущих фильмов повзрослевшими.

Согласно планам, четыре новые части картины будут выходить раз в два года с 2022 по 2028 год.

