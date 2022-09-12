Disney выпустит фильм о Микки Маусе

Видео: YouTube/Disney PlusКомпания Disney выпустит фильм "Микки: История одного мышонка". Трейлер картины появился на YouTube.
Премьера фильма запланирована на 18 ноября, в день рождения Микки Мауса. В трейлере показано выступление Уолта Диснея, который рассказывал различные истории. В конце же он попросил запомнить одну вещь: "все началось с мыши".
Режиссером выступит Джефф Малмберг, продюсером – Морган Невилл. Создатели собрали в фильме эксклюзивные архивные кадры, поговорили с причастными к созданию Микки аниматорами. Картина расскажет о влиянии героя и противоречиях вокруг него.
Вице-президент Disney Original Documentary Марджон Джавади напомнил, что Уолт Дисней создал Микки Мауса 94 года назад. С тех пор мышь стала "одним из самых любимых персонажей в мире".
"Мы рады, что мир увидит Микки-Мауса таким, каким они его никогда раньше не видели. Наша отмеченная наградами команда кинематографистов запечатлела многолетнее путешествие Микки и напомнила нам, почему он оказал на нас такое влияние", – приводит слова Джавади Collider.
Ранее сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части фильма "Аватар". По его словам, некоторые эпизоды были отсняты заблаговременно для появления детей – актеров из предыдущих фильмов повзрослевшими.
Согласно планам, четыре новые части картины будут выходить раз в два года с 2022 по 2028 год.
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