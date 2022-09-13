"Тайны кино": Ленин, Сталин, Брежнев

По подсчетам специалистов, роль Ленина сыграли в кино 76 советских, российских и зарубежных актеров. Для отечественных исполнителей это было очень почетным заданием, и до середины пятидесятых годов они боролись за право воплотить на экране вождя или его верных соратников. Ситуация изменилась после смерти Сталина и XX съезда КПСС. Развенчание культа личности напрямую отразилось и на артистах, сыгравших Иосифа Виссарионовича в кино. С тех пор они с опаской соглашались играть советских лидеров. А потому утверждать актеров стали наверху и заочно.

Кто назначил Евгения Матвеева на роль Брежнева? Кого из артистов, воплощавших образ Сталина в кино, высоко ценил сам "отец народов"? Сколько раз Юрий Каюров играл Ленина? И как роли вождей меняли судьбы артистов-исполнителей?

Об этом – в программе "Тайны кино".