"Тайны кино": Иван Лапиков

Этого артиста нельзя назвать баловнем судьбы. До 42 лет Иван Лапиков жил жизнью обычного провинциального актера: играл в Сталинградском драматическом театре и был известен разве что местным театралам. Но все изменилось в 64-м году, когда на экраны страны вышел фильм "Председатель". Исполнитель роли Семена Трубникова в одночасье стал всесоюзной звездой.

Почему режиссеры кино так поздно заметили Ивана Лапикова? Как артист пострадал на съемках фильма "Председатель"? Из-за чего режиссер Владимир Краснопольский расплакался на съемках сериала "Вечный зов"? И как одна роль перевернула всю карьеру провинциального актера Ивана Лапикова?

Об этом – в программе "Тайны кино".