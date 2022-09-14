В Москве сняли сериал о самом страшном убийце в СССР

Фото: кадр из сериала "Фишер"; режиссер – Сергей Тарамаев, Любовь Львова; производство – Art Pictures Vision

В Москве завершились съемки восьмисерийного проекта "Фишер", рассказывающего о самом страшном серийном убийце в истории СССР Сергее Головкине, сообщает "Радио 1".

Сюжет сериала основан на реальных событиях. В главных ролях снялись Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Премьера "Фишера" пройдет на платформе more.tv в 2022 году.

Действие сериала разворачивается в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Следователи начинают расследование, и никто из них не подозревает, насколько сильно это дело изменит судьбу каждого.

Авторы сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера. Именно так в свое время прозвали преступника. Сценаристы получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был разработан сюжет сериала.

Ранее уроженка Воронежа, музыкальный редактор Лена Гликсон получила международную телевизионную премию "Эмми" за монтаж звука в сериале "Очень странные дела". Она стала победителем в номинации "Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала" за работу над эпизодом четвертого сезона сериала.

Гликсон окончила Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей, затем поступила в Музыкальный колледж Беркли по направлению "Кинокомпозиция". Среди ее работ в качестве музыкального редактора – фильмы "Звезда родилась", "Джокер", а также сериал Netflix "Очень странные дела".