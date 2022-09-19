"Вот это любовь": Мария Миронова и Александр Менакер

Александр Менакер, известный эстрадный артист, привык к овациям. Вот и в этот раз, после очередного выступления на сцене московского театра Миниатюр, он получил заслуженную порцию зрительского восторга, раскланялся и отправился за кулисы. Там по дороге в гримерку он наткнулся на незнакомую девушку с невероятными синими глазами.

"Артистка Миронова", – холодно представилась та. "Артист Менакер", – парировал он. Через секунду они встретились глазами и громко расхохотались. Чувство юмора у девушки оказалось созвучно его собственному. Он тут же пригласил ее на свидание. И тут, как назло, Марию с театром отправили на гастроли в Ростов-на-Дону. Не успела она зайти в номер, как ей принесли телеграмму: "Скучаю! Твой М.".

Об этом – в программе "Вот это любовь!"