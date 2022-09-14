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14 сентября 2022, 01:00

Общество

"Ночная смена": новые слова в орфографическом словаре и виртуальное надругательство в игре

"Ночная смена": новые слова в орфографическом словаре и виртуальное надругательство в игре

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о том, что в орфографический словарь добавили новые слова, такие как шаверма, бумер, ретвитнуть. Также они сообщили, что над стримершой виртуально надругались в игре GTA 5, что вызвало у нее абсолютно реальную истерику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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