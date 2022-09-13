Женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавируса, чем мужчины – ВОЗ

Женщины в два раза больше подвержены затяжному течению коронавируса, чем мужчины. Об этом говорилось в исследовании, проведенном по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Всего более 17 миллионов человек в 53 странах испытывали симптомы затяжного ковида. Кроме того, среднесрочные и долгосрочные последствия коронавируса появляются примерно у 10–20% заболевших. Среди таких последствий – усталость, одышка и когнитивная дисфункция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.