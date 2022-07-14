"Жизнь в большом городе": горячие напитки

В России растет спрос на чай и кофе. В первом квартале этого года россияне покупали их в два раза чаще.

Какой напиток больше любят москвичи? Какие предприятия в столичном регионе выпускают чайную и кофейную продукцию? И как проходит процесс импортозамещения в отрасли?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".